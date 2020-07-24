272 Nerenin Kodu? – 0272 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 0272 telefon kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 0272 Nerenin Kodu? 0272 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

0272 NERENİN ALAN KODU?

0272 telefon alan kodu Afyon iline aittir. Afyon'da yaşayan vatandaşlar 0272 telefon koduna sahiptirler.

0272 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin Ege Bölgesi ve İç Batı Anadolu Bölümün'de yer alan Afyon ilinin alan kodu 0272'dir. Adıyaman ilinde 9 ilçe bulunmaktadır. Afyonkarahisar ilinde Merkez, Sandıklı, Dinar, Bolvadin, Sinanpaşa, Emirdağ, Şuhut, Çay, İhsaniye, İscehisar, Sultandağı, Çobanlar, Dazkırı, Hocalar, Başmakçı, Bayat, Evciler ve Kızılören gibi ilçeler yer almaktadır.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

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