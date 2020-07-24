374 Nerenin Kodu? - 0374 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

İllerin telefon numarası kodları araştırılmaya başlandı. Ülkemizde 81 ilin telefon kodu bulunmaktadır. Kendi yaşadığımız ilin dışındaki ailemizi, arkadaşlarımızı aramak istediğimizde bu kodu kullanarak telefon edebiliriz. Peki; 0374 Nerenin Kodu? 0374 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

0374 NERENİN KODU?

0374 telefon kodu; Bolu iline aittir. 0374 telefon numarası kodu Bolu için geçerlidir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

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