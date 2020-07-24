416 Nerenin Kodu? – 0416 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 0416 telefon kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 0416 Nerenin Kodu? 0416 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

0416 NERENİN ALAN KODU?

0416 telefon alan kodu Adıyaman iline aittir. Adıyaman'da yaşayan vatandaşlar 0416 telefon koduna sahiptirler. Böylelikle kişinin Adıyaman iline kayıtlı olduğu bilinir.

0416 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Adıyaman ilinin telefon kodu 0416'dır. Adıyaman ilinde 9 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin isimleri Besni, Gölbaşı, Samsat, Çelikhan, Kahta, Sincik, Gerger, Merkez ve Tut'tur. 0416 kodu aynı zamanda Adıyaman merkez ve diğer ilçeleri için de kullanılan bir sabit telefon kodudur.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

0322 Nerenin Kodu? – 0322 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?