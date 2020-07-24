426 Nerenin Kodu? - 0426 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

İllerin telefon numarası kodları araştırılmaya başlandı. Ülkemizde 81 ilin telefon kodu bulunmaktadır. Kendi yaşadığımız ilin dışındaki ailemizi, arkadaşlarımızı aramak istediğimizde bu kodu kullanarak telefon edebiliriz. Peki; 0426 Nerenin Kodu? 0426 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

0426 NERENİN KODU?

0426 telefon kodu; Bingöl iline aittir. 0426 telefon numarası kodu Bingöl için geçerlidir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

228 Nerenin Kodu? - 0228 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?