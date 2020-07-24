0428 Nerenin Kodu? - 428 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

Ülkemizde yer alan illerin kendilerine ait telefon kodları bulunmaktadır. Hangi ile ait sabit telefonu aramak istiyorsak ilgili hatta ait numarayı çevirmeden önce bu illerin alan kodlarını çevirmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda 0428 alan kodunu arayacak olanlar hangi ile ait olduğunu merak ederek 0428 Nerenin Kodu? - 0428 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir? Nerenin Kodu? sorusuyla bilgi sahibi olmak adına araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Peki, 428 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir? İşte tüm bilgiler…

0428 NERENİN KODU?

Herhangi bir sebeple 0428 alan kodu olan bir numarayı aramanız gerekiyorsa bu alan kodu TUNCELİ iline bağlı bir telefon hattına aittir. Aradığınız telefon Tunceli'ye kayıtlıdır.

TELEFON NUMARALARININ BİÇİMİ

Ülkemizde telefonların standart numaraları 1988 yılına kadar geçen süre içerisinde, 10 basamaklı sayılar olarak kullanılıyordu. Bu numaralar 1988 yılından itibaren PTT tarafınca 12 basamaklı numaralara dönüştürülmüş ve tekrardan revize edilmiştir. Bu söz konusu 12 basamaklı numaraların ilk başta yer alan ikisi (90), ülkemizin uluslararası aramalarda kullandığı genel alan kodudur.

Bu iki basamaktan sonra gelen üç rakam ise ülkemizde yer alan şehirlere ait alan kodudur. Ülkemizde kullanılan Türkiye Ulusal Numaralandırma Planı uyarınca numarada bulunan 3 haneli kod bir sabit hatlı telefona aitse; bu telefonun hangi ile ait olduğuna, eğer sabit hatlı telefona ait değilse telefonun türünü belirler özellikteki kod olduğuna işaret eder. Örnek verilecek olursa GSM operatörüne bağlı bir mobil telefonsa söz konusu 3 haneli kısım 5xx şeklinde olmaktadır. Numaranın telefon kullanıcısına özel kısmıysa 7 hanelidir.

Yukarda belirtilen standardı değiştiren iki tane grup numara bulunmaktadır. Bunlardan biri kamu hizmetleri ve acil durum kullanımları için atanmış "1" ile başlayan ve yalnızca 3 haneden oluşan numara gruplarıdır. İster sabit isterse mobil telefonlar olsun bu numara grupları herhangi bir ülke-şehir alan kodu eklenmeden aranmaktadır. Söz konusu numaralardan ülkemizde kullanılan en önemlisi acil durum numarası olan 112'dir. 112 ve 911 telefonlar kilitli durumda dahi olsa başarıyla aranabilen iki numara grubudur.

Bilinmeyen numaraları sorgulamak için kullanıma alınan 118 numarası Türk Telekom kurumunun devreye girmesiyle birlikte iptal edilmiş ve bunun yerine her telekomünikasyon operatörünün kendine özgü beş hanesi bulunan ve 118xx şeklinde arama yapılan bilinmeyen numaralar servisleri kullanıma açılmıştır.

Bunların dışında kalan diğer grupsa özel kurumlar tarafında müşteri hizmetleri departmanları tarafından kullanılan üç haneli 444 ile başlayan toplamda yedi hanesi olan özel servis kullanımlı numaralardır.

TELEFONDAN TELEFONA ARAMA ŞEKLİ

Uluslararası yapılacak aramalarda çıkış kodu (+) veya (00) olarak belirlenmiştir. Örnek olarak, yurt dışındaki bir ülkenin şehrinden Ankara'ya bağlı sabit hatlı bir telefon numarası aranmak isteniyorsa telefon açacak kişinin +90312xxxxxxx şeklindeki bir numarayı, ya da (+) kullanmak yerine (00) kullanarak, 0090312xxxxxxx şeklindeki bir telefon numarasını çevirmesi gerekmektedir.

Ülke içerisinde yapılacak olan şehirler arası şebeke arama çıkış kodu (0) olarak belirlenmiştir. Ülkemizde 81 il için belirli bulunan 3 haneli "il telefon alan kodları" bulunmaktadır. Sabit hatlı telefonundan, farklı bir ildeki sabit hatlı telefonu aramak isteyenler, aramayı başlatabilmek için ilk olarak "0"'ı tuşlamalıdır. Sonrasında ise arayacağı ilin 3 haneli alan kodunu tuşlamalı ve en son olarakda arayacağı kişi ait olan 7 haneli numarayı çevirmelidir.

Yukarıda bahsettiğimiz kamu kurumları ve acil durum hizmetleri ile özel şirketlerin müşteri hizmetlerine ait numaralar ise herhangi bir alan kodu kullanılmaksızın, direkt olarak 1xx veya 444xxxx şekliyle tuşlanarak aranmaktadır.

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