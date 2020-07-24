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13 yaşındaki Samet, bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Susuz ilçesinde ot toplayan Nazim Samet Ürün'ün (13), bacağına dirgen saplandı. Hastaneye kaldırılan Ürün'ün bacağındaki dirgen, ekipleri tarafından 3 dişi kesilerek, çıkarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 15:10 ABONE OL
13 yaşındaki Samet, bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İncipınar köyünde meydana geldi. Nazim Samet Ürün, ot topladığı sırada elindeki dirgen sol bacağına saplandı. Ailesi, hemen 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Nazim Samet Ürün, gelen sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste Nazim Samet Ürün'e müdahale eden doktorlar, dirgenin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen AFAD ekibi, çocuğun sol bacağına saplanan dirgenin dişlerini, hidrolik makasla kesti. Nazim Samet Ürün, daha sonra ameliyata alındı. Bacakta kalan kısım da ameliyatla çıkarıldı.

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13 yaşındaki Samet, bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı
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