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2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay bugün öğle saatlerinde 'da yaşandı. 48 yaşındaki Sedef A. isimli kadın, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 14:44 Son Güncelleme: 24.7.2020 14:56 ABONE OL
2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

'da 2 çocuk annesi kadın, evinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis, 48 yaşındaki kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6745. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli Astsubay Cemal A.'nın (50) eşi Sedef A. (48), eve gelen yakınları tarafından eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu.

2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Sedef A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Sedef A.'nın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis, 2 çocuk annesi kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu
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