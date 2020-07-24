Son dakika haberi: Bugün İstanbul’da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar! 23-24 Temmuz İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Emniyet Genel Müdürlüğü yarın Cuma namazı ile gerçekleşecek olan Ayasofya açılışı nedeniyle tedbiren bazı istikametlerde yolların kapanmasına karar verdi. Bu karar sonrası trafiğe çıkacak vatandaşlar için detaylar paylaşıldı. Duyuruya göre; Belirlenen bazı yollar 23 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'dan sonra ve 24 Temmuz 05.00'dan itibaren trafiğe kapalı olacak. Vatandaşlar bu istikametin yerine alternatif güzergahları kullanabilecek. Peki, , 23 - 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Bugün ve yarın İstanbul'da kapalı olan yollar hangileri? İşte konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü kararı ve detaylar…
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan karara göre; 86 yıl sonra yarın ibadete açılacak olan Ayasofya'da alınan tedbirlerle belirli bazı güzergahların kapatılmasına karar verdi. Bu kapsamda belirlenen yollar vatandaşlarca merak ediliyor…
23 TEMMUZ PERŞEMBE SAAT 20:00'DEN SONRA KAPALI YOLLAR
Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.
24 TEMMUZ CUMA SAAT 05:00'DAN SONRA KAPATILACAK YOLLAR
Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk köprüsünden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergâhları trafiğe açık olarak kullanılacak.