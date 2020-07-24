Milli Piyango İdaresi 23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı!

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İdaresi 23 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı oluyor. İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 23 Temmuz ve kazanan numaraları açıklandı. On Numara bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, 946. hafta On Numara sonuçları kazanan numaraları ve 23 Temmuz sayfası!

Giriş Tarihi: 24.7.2020 07:55 Son Güncelleme: 24.7.2020 07:55 ABONE OL
23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 23 Temmuz çekilişi sonuçları ile sona erdi. İdaresi (MPİ) tarafından haftanın her günü gerçekleştirilen çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Temmuz ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA 23 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 22.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve 267.836,63 TL devretmişti.

İşte, On Numara çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...

23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA 23 TEMMUZ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Haberimizden, 23 Temmuz çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

çekilişinin 946. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Günün kazanan numaraları şu şekilde oldu;

1, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 65, 69, 78, 79, 80

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Milli Piyango İdaresi 23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı!
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