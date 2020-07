Milli Piyango İdaresi 23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 23 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın her günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA 23 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 22.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye 267.836,63 TL devretmişti.

İşte, On Numara çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...