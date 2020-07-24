Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!

3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!

Korkunç olay 'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Çalıştığı çiftlikte bahçeyi sulamak için motopompu çalıştırırken akıma kapılan 3 çocuk babası Murat Örekeci (41), yaşamını yitirdi. Örekeci'nin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:34 ABONE OL
3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!

Olay, ilçenin Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisinde meydana geldi. 3 çocuk babası Murat Örekeci, 20 yıldır çalıştığı ve bakıcılık yaptığı çiftlikte bahçeyi sulamak için motopompu çalıştırmak istedi. Ancak bu sırada Örekeci, akıma kapıldı.

3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Örekeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!

Acı haberi alıp olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!

Örekeci'nin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA