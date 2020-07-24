3 çocuk babası işçi, elektrik akımına kapılıp öldü!

Olay, ilçenin Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisinde meydana geldi. 3 çocuk babası Murat Örekeci, 20 yıldır çalıştığı ve bakıcılık yaptığı çiftlikte bahçeyi sulamak için motopompu çalıştırmak istedi. Ancak bu sırada Örekeci, akıma kapıldı.