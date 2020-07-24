Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 358 telefon kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 358 Nerenin Kodu? 0358 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

358 NERENİN ALAN KODU?

358 telefon alan kodu Amasya iline aittir. Amasya'da yaşayan vatandaşlar 0358 telefon koduna sahiptirler.

0358 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Amasya ilinin telefon 0358'dir. Amasya ilçeleri arasında Merzifon, Suluova, Taşova, Gümüşhacıköy, Göynücek ve Hamamözü yer alıyor.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

0462 Nerenin Kodu? - 0462 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

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