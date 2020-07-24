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82 yaşında 736 kilometre yolu Ayasofya için geldi82 yaşındaki ’nın Ayasofya hayali gerçek oldu

Bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak olan için yurdun birçok yerinden vatandaşlar tarihi yarımadaya akın etti. 82 yaşındaki , Samsun'dan 736 kilometre yol gelerek Ayasofya hayalini gerçekleştirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:22 ABONE OL
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak Cuma namazı ile birlikte 86 yıl aranın ardından ibadete açılacak. Ayasofya'da yıllar sonra ilk kez kılınacak olan Cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar yurdun çeşitli yerlerinden sabahın erken saatlerinde tarihi yarımadaya geldi. 82 yaşındaki Mustafa Güdül de yaşına aldırış etmeden Samsun'dan 736 kilometre yol gelerek cami avlusunda beklemeye başladı. En büyük hayalinin Ayasofya'da namaz kılmak olduğunu söyleyen Mustafa Amca, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye birtakım eylemlerde de bulundum. Allah bugünü nasip etti en büyük hayalimdi" dedi.

"Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasından dolayı büyük ızdırap duyuyorduk"
Ayasofya'nın ibadete açılması ile Cuma namazını kılmak için Samsun'dan geldiğini söyleyen Güdül, "Samsun'dan geliyorum. Gençliğimizden Ayasofya'nın ibadete kapalı olmasından dolayı büyük ızdırap duyuyorduk. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye birtakım eylemlerde de bulundum. Allah bugünü nasip etti en büyük hayalimdi. Artık 82 yaşında zincirler kırıldı. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Dün geldim sabah da buraya geldim" diye konuştu.

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82 yaşında 736 kilometre yolu Ayasofya için geldi82 yaşındaki Mustafa Amca’nın Ayasofya hayali gerçek oldu
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