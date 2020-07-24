Arkadaşlık sitesi tuzağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok sayıda mağdurun dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 6 ay boyunca yapılan tetkik ve fiziki takip neticesinde, Ç.Ö. elebaşılığında kurulan suç örgütünün, vatandaşların arkadaşlık sitelerine üye olmalarını sağladıkları, sonrasında gerek üyelik, gerek arkadaşlık gerekse ilişki vaat ederek farklı tutarlarda para talep ettikleri ve bunun sonucunda haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden, arasında şebeke elebaşısının da bulunduğu 67 kişi yakalandı. Aramalarda ele geçirilen silah ve yüklü miktarda paranın yanı sıra çok sayıda lüks araca da el konuldu.