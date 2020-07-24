Asım Gültekin, gözyaşlarıyla uğurlandı

Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki Asım Gültekin, dün Amasya Taşova Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı Gültekin, Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığının yanı sıra, kültürel alanda birçok çalışmayı hayata geçirmişti. Evli ve iki çocuk babası Gültekin'in ani vefatı, dostlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Bir süre önce gittiği Yalova'daki evinde vefat ettiği öğrenilen Gültekin'in vefat haberinin ardından, şair, yazar, siyasetçi ve sevenleri taziye mesajları yayımladı. Gültekin için İstanbul Fatih Camisi'nde de ikindi namazını müteakiben gıyabi cenaze namazı kılındı.