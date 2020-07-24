Ayasofya hatıra parası alma ekranı: Darphane e-mağaza ile Ayasofya hatıra parası nasıl alınır, ne kadar?

Ayasofya hatıra parası darphane tarafından e-mağaza üzerinden de satışa çıkartıldı. Bu kapsamda yalnızca ülkemiz adına değil dünyada yaşanan tarihi gün için hatıra olarak basılan paranın bronz ve gümüş olmak üzere iki çeşidi bulunduğu biliniyor. Online satışı yapılan bu paralar ise vatandaşların verdiği adrese kargo aracılığı ile gönderilecek. Peki, Ayasofya hatıra parası nasıl alınır? Darphane e-mağaza ekranı ile Ayasofya hatıra parası alma ekranı ve detaylar…
Darphane web sitesi üzerinden satışa çıkacak olan Ayasofya hatıra parası almak isteyen vatandaşlar heyecanla araştırmalara başladı. Bu tarihi güne tüm dünya tanıklık ederken bronz ve gümüş çeşitleriyle basılacak olan paranın hatıra niteliği taşıması amacıyla büyük ilgi görüyor….
Ayasofya hatıra parası Darphane e-Mağaza sayfasından edinilebilecek. Ancak şu an bakımda olan darphane sayfası, öğleden sonra hizmete açılarak satışlarını gerçekleştirebilecek.
Siparişler darphane web sitesinde yer alan e-mağaza uygulaması üzerinden online olarak alınacak ve sipariş veren kişinin adresine kargolanacak.
Ayasofya hatıra parası siparişi için ödemeler kredi kartı ya da havale/EFT ile yapılabilecek.
AYASOFYA HATIRA PARASININ ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE OLACAK ;
Toplam 10 bin adet basılan Ayasofya bronz hatıra parası, Darphane e-Mağaza ekranında satışta yer alacak.
Bronz özelliğe sahip olan para, 38,61 mm çapa ve 23,33 gram ağırlığa sahip olacak. Okside baskı yöntemi kullanılan paranın nominal değeri ise 2,5 Türk Lirası olarak geçecek.
Ayasofya Bronz hatıra parası siparişi, 55 TL ödeme ile Darphane e-Mağaza sayfası aracılığıyla yapılabilecek.
Toplam 5 bin adet basılan Ayasofya 925 ayar gümüş hatıra parası, Darphane e-Mağaza ekranında satışta yer alacak.
925 ayar gümüş özelliğe sahip olan para, 38,61 mm çapa ve 31,10 gram ağırlığa sahip olacak. Mat parlak baskı yöntemi kullanılan paranın nominal değeri ise 20 Türk Lirası olarak geçecek.
Ayasofya Gümüş hatıra parası siparişi, 185 TL ödeme ile Darphane e-Mağaza sayfası aracılığıyla yapılabilecek.