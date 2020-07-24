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, cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

Bugün Türkiye ve dünya tarihi bir ana tanıklık etti. Ayasofya cami 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. Coronavrisü salgını nedeniyle açılış öncesi birçok uyarı yapıldı. Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan 'nde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:03 ABONE OL
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili misafirlerimiz, #AyasofyaCamii içerisinde cuma namazı sonrası dezenfekte işlemleri tamamlandı. Sağlık tedbirlerine uyarak ziyaretçileri cami içerisine kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde almaya başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazı sonrası dezenfekte edildi
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