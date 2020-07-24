Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir ve nereli? Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev yaptı? İşte hayatı...

Ayasofya imamları arasında yerini alan Bünyamin Topçuoğlu, yarın gerçekleşecek olan cami açılışı öncesi vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bundan önce Fatih Camii'sinde görev alan İmam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da görev alacak imamları ve müezzinleri açıklamasıyla birlikte merak edildi. Peki, Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir, hangi camilerde görev aldı? İşte detaylar…
1980 doğumlu olduğu bilinen Bünyamin Topçuoğlu yarın Ayasofya'nın ibadete açılışının yapılacağı Cuma namazında görev alacak imamlardan biri oldu. Erzurum doğumlu olan imam hafızlık eğitimini 11 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir…
1980 yılında Erzurum'da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı.
Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu.
3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.
İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapmaya devam edecek