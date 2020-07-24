Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir ve nereli? Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev yaptı? İşte hayatı...

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imamlarından kimdir ve nereli? Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev yaptı? İşte hayatı...

Yarın gerçekleşecek olan açılışında Kebir Camii'nde görev yapacağı bilinen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya'nın imamları arasında yer alan isim, bundan önce 'nde görev almaktaydı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan son açıklamada ise Bünyamin Topçuoğlu Ayasofya imamları arasında yer alacak. Peki, Bünyamin Topçuoğlu kimdir, hangi camilerde görev aldı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 07:59 Son Güncelleme: 24.7.2020 07:59 ABONE OL
Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev aldı? İşte hayatı...

imamları arasında yerini alan , yarın gerçekleşecek olan cami açılışı öncesi vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bundan önce Fatih Camii'sinde görev alan İmam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da görev alacak imamları ve müezzinleri açıklamasıyla birlikte merak edildi. Peki, Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir, hangi camilerde görev aldı? İşte detaylar…

AYASOFYA CAMİİ İMAMLARINDAN BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 doğumlu olduğu bilinen Bünyamin Topçuoğlu yarın Ayasofya'nın ibadete açılışının yapılacağı Cuma namazında görev alacak imamlardan biri oldu. Erzurum doğumlu olan imam hafızlık eğitimini 11 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir…

Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev aldı? İşte hayatı...

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1980 yılında Erzurum'da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı.
Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev aldı? İşte hayatı...

İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından Kebir Camii'nde görev yapmaya devam edecek

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Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir ve nereli? Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev yaptı? İşte hayatı...
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