Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir ve nereli? Bünyamin Topçuoğlu hangi camilerde görev yaptı? İşte hayatı...

Ayasofya imamları arasında yerini alan Bünyamin Topçuoğlu, yarın gerçekleşecek olan cami açılışı öncesi vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bundan önce Fatih Camii'sinde görev alan İmam, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da görev alacak imamları ve müezzinleri açıklamasıyla birlikte merak edildi. Peki, Ayasofya imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir, hangi camilerde görev aldı? İşte detaylar…

AYASOFYA CAMİİ İMAMLARINDAN BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 doğumlu olduğu bilinen Bünyamin Topçuoğlu yarın Ayasofya'nın ibadete açılışının yapılacağı Cuma namazında görev alacak imamlardan biri oldu. Erzurum doğumlu olan imam hafızlık eğitimini 11 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir…