Ayasofya 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Bizans'ın kontrolünde olan İstanbul'u fethetmesinin ardından Cami olarak kullanılmış ancak ardından 1934 yılında ise alınan kararla müzeye çevrilmişti. Bu kapsamda bugün 86 yıl sonra Cuma namazı sonrası bu tarihi yapı ibadete açıldı. Ülkemizde olduğu kadar dünyada da yankı uyandıran bu olay sonucunda vatandaşlar İstanbul'un simgesi olan bu yapının tarihçesi hakkında detayları merak ediyordu. Peki, Ayasofya neden müze oldu? Ayasofya kaç yılında, ne zaman ve neden müzeye çevrildi? İşte detaylar…

AYASOFYA NEDEN MÜZE OLDU?

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali; 1453 yılında Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmed yönetiminde İstanbul'u fethinden sonra camiye çevrilmişti. Ancak 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararnamesi ile müzeye dönüştürülmesine karar verildi. Bugün 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya neden müze oldu merak ediliyor…