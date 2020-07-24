Gündemin en çok merak edilenleri arasında Ayasofya'da Cuma namazına katılacak isimler yer alıyor. 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya'da ilk cuma namazına katılmak için tüm hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Açılışın ilk gününde birçok devlet adamı katılacak. Peki Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya Camii açılışında kimler olacak?

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZINA KİMLER KATILACAK?

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaza katılacak isimler belli oldu. Böylelikle aralarında devlet isimlerinin yer aldığı Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Sorusu yanıt bulmuş oldu.

İşte detaylar…