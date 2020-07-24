Gündemin en çok merak edilenleri arasında Ayasofya'da Cuma namazına katılacak isimler yer alıyor. 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya'da ilk cuma namazına katılmak için tüm hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Açılışın ilk gününde birçok devlet adamı katılacak. Peki Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya Camii açılışında kimler olacak?
Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaza katılacak isimler belli oldu. Böylelikle aralarında devlet isimlerinin yer aldığı Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Sorusu yanıt bulmuş oldu.
İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda bakan siyasetçi ve devlet adamı katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü cami çıkışında yaptığı açıklamada 1000-1500 kişilik bir katılımın olacağını söylemişti. Erdoğan, daveti Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın yapacağını bildirmişti. Erdoğan, bahçede ise, binlerce kişinin önlemlere uyarak namaz kılacağın bildirmişti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Cuma namazı öncesi liderleri aramaya başladı. Erbaş, MHP Lideri Bahçeli'yi Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazına davet etti, Bahçeli, Erbaş'a Cuma namazına katılacağını bildirdi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i de Cuma namazına davet eden Erbaş, olumlu yanıt aldı. Akşener de tarihi günde orada olacağını aktardı.
Erbaş, anamuhalefet partisi olan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu teklifi reddetti, Cuma namazına katılmayacağını söyledi.
Kadınların da Cuma namazına katılımının sağlanması için özel bir alan verilecek. Kadınlar Cuma namazını bu alanda kılacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi Ayasofya işlemeli bir yüzük yaptırdı. Bahçeli'nin bu yüzükle namaza katılması bekleniyor.