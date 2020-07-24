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? açılışında kimler olacak?

Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrası Ayasofya’da ilk Cuma namazı kılmanın heyecanı yaşanıyor. Müslümanların uzun süredir beklediği açılışa birçok isim tanıklık edecek. 'nin ibadete açılmasının ardından turist kabulüne de başlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk namaza 700 ila 1000 kişi arasında bir katılımın olacağını duyurdu. Peki ? Ayasofya Camii açılışında kimler olacak?

Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:47 ABONE OL
Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya Camii açılışında kimler olacak?

Gündemin en çok merak edilenleri arasında Ayasofya'da Cuma namazına katılacak isimler yer alıyor. 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya'da ilk cuma namazına katılmak için tüm hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Açılışın ilk gününde birçok devlet adamı katılacak. Peki ? açılışında kimler olacak?

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZINA KİMLER KATILACAK?

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaza katılacak isimler belli oldu. Böylelikle aralarında devlet isimlerinin yer aldığı Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Sorusu yanıt bulmuş oldu.

İşte detaylar…

Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya Camii açılışında kimler olacak?

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZINA KİMLER KATILACAK? AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞINDA KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda bakan siyasetçi ve devlet adamı katılacak.

İLK NAMAZA 1000 - 1500 KİŞİ KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü cami çıkışında yaptığı açıklamada 1000-1500 kişilik bir katılımın olacağını söylemişti. Erdoğan, daveti Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın yapacağını bildirmişti. Erdoğan, bahçede ise, binlerce kişinin önlemlere uyarak namaz kılacağın bildirmişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI LİDERLERİ ARADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Cuma namazı öncesi liderleri aramaya başladı. Erbaş, MHP Lideri Bahçeli'yi Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazına davet etti, Bahçeli, Erbaş'a Cuma namazına katılacağını bildirdi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i de Cuma namazına davet eden Erbaş, olumlu yanıt aldı. Akşener de tarihi günde orada olacağını aktardı.

Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya Camii açılışında kimler olacak?

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Erbaş, anamuhalefet partisi olan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu teklifi reddetti, Cuma namazına katılmayacağını söyledi.

KADINLAR İÇİN ÖZEL ALAN

Kadınların da Cuma namazına katılımının sağlanması için özel bir alan verilecek. Kadınlar Cuma namazını bu alanda kılacak.

BAHÇELİ'DEN AYASOFYA SİLÜETLİ YÜZÜK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi Ayasofya işlemeli bir yüzük yaptırdı. Bahçeli'nin bu yüzükle namaza katılması bekleniyor.

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Ayasofya'da Cuma namazına kimler katılacak? Ayasofya Camii açılışında kimler olacak?
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