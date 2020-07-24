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'da duygu dolu anlar! Namaza giremeyince gözyaşlarına boğuldu

86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan -i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde namaz kılınacak alanlar dolduğu için çok sayıda vatandaş alana giremedi. Bir vatandaşın alanda namaz kılamayacağı için ağladığı anlar ise kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 13:38 Son Güncelleme: 24.7.2020 13:43 ABONE OL
Ayasofya'da duygu dolu anlar! Namaza giremeyince gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan -i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde alana gelmeye başladı.

Ayasofya'da duygu dolu anlar! Namaza giremeyince gözyaşlarına boğuldu

Alanda namaz kılınacak bölümlerin dolduğunu ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Alana girişler durdurulmasına rağmen çok sayıda vatandaş ise bölgeye gelmeye devam ediyor. Bir vatandaşın Çemberlitaş'taki giriş noktasında alana giremeyeceğini öğrenince yaşadığı üzüntü ve ağladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde üzüntüden polis barikatının olduğu noktaya oturan vatandaşı polislerin kaldırdığı görüldü.

Ayasofya'da duygu dolu anlar! Namaza giremeyince gözyaşlarına boğuldu

"YASAKLANDIYSA BU TEDBİRLER DOĞRULTUSUNDADIR"

'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuşan vatandaşlardan Turan Yazıcı, "Bu mutlu güne, zamana tanıklık etmeye geldik. Çok yoğun çok kalabalık. Hayırlı olsun, bir şekilde Cuma namazımızı kılacağız yasaklandıysa bu tedbirler doğrultusundadır. Doğru olan neyse onu yapıyorlar. Yasaklara riayet etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ayasofya'da duygu dolu anlar! Namaza giremeyince gözyaşlarına boğuldu

"GİDEMİYORUZ KAPALI, NASİP KISMET"

Tarihi bir güne tanıklık etmek istediğini, alana girişlerin durdurulması nedeniyle giremediğini ifade eden vatandaşlardan bir tanesi, "Çok mutluyuz, bu heyecanı yaşamak gerekiyor. Ankara Keçiören'den geliyorum. Gidemiyoruz kapalı, nasip kısmet. Bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Ayasofya'da duygu dolu anlar! Namaza giremeyince gözyaşlarına boğuldu
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