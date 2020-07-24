Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Türkiye 2020 final turuna çıkan Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ekranların merakla takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020'de yeni sezonun start almasıyla birlikte Türk ve Dünya mutfağının birbirinden lezzetli tatları yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Somer ve Danilo Şeflerin beğenisine sunuluyor. Yarışmacıların sezon şampiyonu olmak için birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği yarışmada yarışmacılardan Ayyüce Kamit yaptığı yemekle şeflerden olumlu not alarak geçtiğimiz Cuma yapılan düelloyu kazanarak final turuna çıkmıştı. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Ayyüce Kamit kimdir? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler…

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020: AYYÜCE KAMİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık dört yıldır aşçılık yaptığını söyledi. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirtti. Onu daha iyi, daha ileriye taşıyabileceklerini düşündüğü için MasterChef'e katılmaya karar vermiş.

MasterChef Türkiye'ye katılan Ayyüce Kamit, ilk turda Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almayı başardı. Üç evet oyu ile MasterChef 2020'de üst tura çıkmayı başardı.