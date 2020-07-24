Badminton oyun kuralları nelerdir? Badminton nedir, nasıl oynanır?

Dünya çapında sevilerek oynan bir spor dalı olarak bilinen badminton oyunu kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan bir oyundur. Badmintonda amaç, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanmaktadır. Bunun sonucunda en çok sayı alan kişi kazanmış olur. Bu oyunda kolayca öğrenebilen tarafı ile 7'den 70'e herkes tarafından kolay bir şekilde öğrenebilen oyunlardandır. Badminton maçından 1 set kaç puanla düşürülür? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Badminton maçı ne kadar sürer ve kaç kişi ile oynanır? İşte detaylar.

BADMİNTON OYUN KURALLARI

Badminton kuralları şu şekildedir;

•Bu oyunda temel prensip topu karşı tarafa atarak puan almaktır,

•Yalnızca servis kullanan sporcu veya sporcular puan alabilir.

•Bu oyunda her seti 15 puandır,

•Bir set üzerinden 15 puan aracılığı ile 2 puan üzerinde olan taraf kazanmış olur.

•Badminton da aradaki puan farkı 2 oluncaya kadar oyun devam edebilmektedir.

•Oyuna başlama durumu hakemin yazı-tura atmasıyla gerçekleşmektedir.

•Yazı ve turayı kazanan taraf sahayı ya da toplu seçme hakkına sahip olmaktadır.

•Başlangıç vuruşu esnasında servis sırasında her iki ayak da yerde olması gerekiyor.

•Eğer top fileyi aşmaz ise, sahanın dışına çıkarsa ya da boy hizasını geçerse puan kaybı yaşanmaktadır.

BADMİNTON NASIL OYNANIR?

Badminton oyunu teke tek oynanabildiği gibi ikişer kişilik takımlar halinde de oynanabilen bir spor dalıdır. Badminton ekipmanları iki raket ve bir kaz tüyü top ile oynanır. Badmintonda oynanan zeminin uzunluğu 13,40 metre, eni 5,18 metre olup sahanın tam ortasında bulunan filenin yüksekliği ise 1,55 metre olması gerekiyor. Bu oyunda amaç topu karşı tarafa geçirerek puan kazanmaktır. Badmintonda sadece servis kullanan kişiler puan kazanabilmekte olup oyunun her bir seti 15 puan olarak belirlenmektedir. Bir sette 15 puana 2 farkla ulaşan ilk taraf seti kazanmış olur. Bir puan farkı var ise fark 2 puan oluncaya dek oynanmaya devam edilmektedir. Bu oyunun başlama vuruşu hakemin yazı ve tura atışı ile başlamaktadır. Yazı ve tura seçeneklerinden kazanan taraf, isterse topu isterse yarı sahayı seçer ve oyun servis atışı ile başlar.

BADMİNTON MAÇINDA 1 SET KAÇ PUANDAN DÜŞÜRÜLÜR?

Kolayca öğrenebilen bir oyun olarak badmintonun temel prensibi topu karşı tarafa geçirerek puan kazanmayı sağlamaktır. Bu oyunda sadece servis kullanan sporcular puan kazanabilmekte olup oyunun her bir seti 15 puan olarak hesaplanmaktadır. Bu oyunda bir sette 15 puana 2 farkla ulaşan ilk taraf seti kazanmış olur. Bir puan farkı var ise fark 2 puan oluncaya dek oynanmaya devam edilmektedir.

BADMİNTON MAÇI NE KADAR SÜRER?

Badminton topu ve badminton raketi ile oynanan bir oyundur. Badminton oyunu yaklaşık olarak 8 dakika sürer. Her set 15 puan olmaktadır.

BADMİNTON KAÇ KİŞİ İLE OYNANIR?

Badminton oyunu bir veya iki kişiden oluşan takımlar arasında oynanan bir oyundur. Bu oyunda karşılaşmalar erkekler için 15, bayanlar için 11 sayılık üç set üzerinden yapılmaktadır.

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