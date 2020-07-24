Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, futbolun kadın yöneticileriyle bir araya geldi

Sporcuların başarılarının arkasında uzun ve disiplinli bir çalışma, yılmadan sürdürülen bir mücadele, takım ruhu, yardımlaşma ve başarı azminin olduğunu belirten Selçuk, sporda var olan disiplin ve mücadele ruhuyla kadına karşı şiddetle mücadaleyi daha güçlü bir çıtaya ulaştırmak istediklerini söyledi.

Gençlerin, futbolcuları "rol model" aldığını, futbolcuların tavırlarının ve duruşlarının, hayata, ailelerine, kadınlara ve çocuklara olan yaklaşımlarının gençleri de etkilediğine işaret eden Bakan Selçuk, bu sebeple kampanyayı çok önemsediklerini dile getirdi.

Bakan Selçuk, spordaki ahlaki duruş ile şiddete karşı duruşun, aile hayatında da kadınlara ve çocuklara karşı sergilenirse huzurlu ve mutlu bir toplumun inşa edilebileceğine inandığını ifade etti.