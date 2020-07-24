Bakım merkezinin 4 çalışanı tutuklandı

BARTIN'DA faaliyet gösteren ve şizofreni hastalarının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemede hastalara kötü muamelede bulundukları belirlenen 4 personel gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, "hastalara kötü muamele" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.