2020 Kurban Bayramı'nda camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı kılınacak mı?

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2020 Kurban Bayramı'nda camilerde ? kılınacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazının camilerde kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Müslüman alemi açısından ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında büyük önem taşıyan namaz ibadeti bilindiği üzere bir süre corona virüsü nedeniyle camilerde kılınamamıştı. Yılın iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı'nda camilerde ? kılınacak mı?

Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:04 Son Güncelleme: 24.7.2020 09:04 ABONE OL
Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı'nda camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Müslüman alemi açısından bayram namazının yeri ve önemi büyüktür. Bayramın ilk günü cemaatle birlikte yapılır. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda corona pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmış, öte yandan camilerde namaz kılınamamıştı. Peki; ? Kurban Bayramı'nda camilerde kılınacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Bayram namazı kılınacak mı sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Peki; Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılınacak mı?

Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı'nda camilerde bayram namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namazı hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, önemli bir açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu. Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı'na yönelik uyarıları şu şekilde;

Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir.

açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir.

Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır.

Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı'nda camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Kurban Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

  • 30 Temmuz Perşembe (Arefe Günü-Yarım Gün-)
  • 31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün)
  • 1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 2.Gün)
  • 2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 3.Gün)
  • 3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 4.Gün)
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2020 Kurban Bayramı'nda camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı kılınacak mı?
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