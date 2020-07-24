2020 Kurban Bayramı'nda camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı kılınacak mı?

Müslüman alemi açısından bayram namazının yeri ve önemi büyüktür. Bayramın ilk günü cemaatle birlikte yapılır. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda corona pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmış, öte yandan camilerde namaz kılınamamıştı. Peki; Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı'nda camilerde bayram namazı kılınacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Bayram namazı kılınacak mı sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Peki; Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılınacak mı?