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Cep telefonunu bomba gibi patladı!

'da teknik servise tamir için bırakılan cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer, "Ne olduğunu şaşırdık. Bir anda alevler çıktı. Söndürmeye çalıştık. Durumu müşteriye de anlattık. Çok korktuk." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 15:32 Son Güncelleme: 24.7.2020 15:55 ABONE OL
Cep telefonunu bomba gibi patladı!

Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu'ndaki teknik serviste bir müşteriye ait cep telefonu, tamir için bekletildiği masada patlayarak alev aldı.

Masadan düşen cep telefonu, bazı eşyaların da alev almasına neden oldu.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

İş yeri sahibi Ömer Çağlar Sürer, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu belirterek, "5 dakika sonra bomba gibi patladı. Ne olduğunu şaşırdık. Bir anda alevler çıktı. Söndürmeye çalıştık. Durumu müşteriye de anlattık. Çok korktuk." dedi.

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Cep telefonunu bomba gibi patladı!
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