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operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 22:43 ABONE OL
DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Irak uyruklu 5 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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