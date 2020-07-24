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mi oldu? En son deprem nerede oldu? 24 Temmuz Cuma son depremler listesi

ve , ’de ve çevre ülkelerde yaşanan depremleri anlık olarak resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Son zamanlarda Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar son depremler bilgilerine erişmek istiyor. Peki, en son nerede oldu? 24 Temmuz Cuma son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 14:15 ABONE OL
Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? 24 Temmuz Cuma son depremler listesi

Ülkemizde son dönemde sık sık yaşanan depremler, vatandaşların yaşanan depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı gibi bilgilere ulaşmasını sağlıyor. En ufak sarsıntı bile panik ve korkuya sebep olurken Deprem mi oldu sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Peki, en son deprem nerede oldu? 24 Temmuz Cuma son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ: KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen depremler vatandaşlara korku yaşatırken, ilk akıllara gelen ise depremin şiddeti oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden deprem büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DEPREM NEDİR?

Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.

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Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? 24 Temmuz Cuma son depremler listesi
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