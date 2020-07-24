Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen Muğla Marmaris şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına 24 Temmuz 2020 Cuma deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor. İşte 24 Temmuz 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Giriş Tarihi: 24.7.2020 19:07Son Güncelleme: 24.7.2020 19:07ABONE OL
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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Temmuz 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!