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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Temmuz 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve listesi BURADA!

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen Muğla Marmaris şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlarımız bilgilerine erişmek adına deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor. İşte 24 Temmuz 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 19:07 Son Güncelleme: 24.7.2020 19:07 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Temmuz 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 24 Temmuz 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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