Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Doğu Karadeniz’de fındık toplama tarihleri belirlendi

’de tarihleri belirlendi

2020 ürünü fındığın ’de toplama tarihleri açıklandı. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda toplanan komisyonun kararına göre, ’da 250 metre rakıma kadar olan sahil kesiminde 8 Ağustos, 500 metre rakıma kadar olan orta kesimde 12 Ağustos, 500 metrenin üzerinde rakıma sahip olan kesimlerde ise 20 Ağustos’tan itibaren üreticiler bahçeye girerek fındık toplayabilecekler.

İHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:33 ABONE OL
Doğu Karadeniz’de fındık toplama tarihleri belirlendi
Giresun'da 250 metre rakıma kadar olan sahil kesiminde 8 Ağustos, 500 metre rakıma kadar olan orta kesimde 13 Ağustos, 500 metrenin üzerinde rakıma sahip olan kesimlerde ise 20 Ağustos olarak belirlenirken, Ordu'da ise bu tarihler 7 Ağustos (250 metre rakıma kadar), 11 Ağustos (500 rakıma kadar olan yerler) ve 15 Ağustos (500 rakım üstü) tarihleri olarak belirlendi.
Trabzon Ticaret Borsası yetkilileri üreticilerin belirtilen kesimlerde açıklanan tarihlerden önce erken hasat yapmamalarını isteyerek, erken toplanan fındıkta randıman kaybının söz konusu olduğunu bildirdiler.
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Karadeniz’de fındık toplama tarihleri belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA