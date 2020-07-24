Eğlence mekânında tanıştığı kadına kâbusu yaşattı!

İstanbul'da bulunan bir eğlence mekânında tanıştığı kişilerin aracına binen genç kadın kâbus dolu anlar yaşadı. Olay İstanbul Şişli'de bulunan bir eğlence mekânında meydana geldi. Gece kulübüne eğlenmek için gelen Madina I., yine eğlenmek için gelen bir arkadaş grubu ile tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek isteyen genç kadına mekânda tanıştığı kişiler eşlik ederek kendisini bırakabileceklerini söyledi. Teklifi kabul eden genç kadın 3 erkekle birlikte eve gittiği sırada iddiaya göre araçta bulunan İ.D., para karşılığında birliktelik teklif etti.

AĞZINI KAPATIP DARP ETTİ



Yine iddiaya göre genç kadını zorla evlerine götüren 3 arkadaş burada yine para teklifinde bulundu. Madina I., birliktelik yaşamayacağını ısrarla söylemesi üzerine öfkelenen İ.D., genç kadını darp edip ağzını kapattı. Korkuya kapılan genç kadın teklifi kabul etmeyince İ.D., ve arkadaşları Madina I.,'yı tekrar araca bindirdi ve eve götürmek üzere yola çıktılar. Bu sırada araçta 3 arkadaş 100 dolar çıkararak genç kadına kendileri ile birlikte olmaları konusunda ısrar etmeye devam etti.

Korkuya kapılan genç kadın teklifi kabul etmeyince araç içerisinde dakikalarca darp edilip daha sonra yol ortasında bırakıldı. Madina I., 155 polis imdat hattını arayarak kendisini darp eden ve birlikte olmak için para teklifinde bulunan kişi hakkında şikayetçi oldu.

"BİZ İSTEMEDİK, KENDİSİ PARA TALEBİNDE BULUNDU"



Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 3 arkadaş söz konusu mekanda eğlendikleri sırada genç kadının kendisinin yanlarına geldiğini, mekan çıkışında ise zorla araca bindiğini ve bin lira karşılığında birliktelik teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda genç kadının darp edildiğine dair tutulan darp raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığını, ifade veren İ.D.'nin suçtan kurtulmaya yönelik söylemlerde bulunduğunu ifade ederek 'Basit Yaralama' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 1 yıla kadar hapsi istenen İ.D., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.