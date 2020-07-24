Erzincan'da gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

Arkadaşlarıyla girdiği ilçe merkezindeki gölette kaybolan Cengiz Yıldız'ın (25) bulunması için olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

YAKLAŞIK 2 SAAT ARAMA YAPTI

Ekiplerce dünden beri sürdürülen arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden çalışma başlatan AFAD ekipleri gölet yüzeyinde botla, dalgıçlar da su altında yaklaşık 2 saat arama yaptı.

Dalgıçlar tarafından bulunan Yıldız'ın cesedi kıyıya çıkartıldı.

Gencin cesedi, otopsi için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.