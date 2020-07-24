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Son dakika haber: 4 ay evli kaldığı eski eşi genç kadının kabusu oldu! "Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti"

Son dakika haberleri... 4 ay evli kaldıktan sonra boşandığı Tarık K. isimli adam, Rüya K.'nın korkulu rüyası oldu. Rüya K. hem evlilik süresince hem de boşandıktan sonra Tarık K.'nın şiddetine ve tehditlerine maruz kaldı. Gözü dönmüş adam, eski eşini çalıştığı iş yerinde darp etti, evinin önüne gelip ateş açtı. Hayatı kabusa dönen kadın, eski eşinin evli kaldığı dönemde çektiği mahrem görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiğini, artık can güvenliğinin olmadığını ifade etti. Rüya K. bununla birlikte "Gereken bir an önce yapılsın. Can güvenliğim yok. Çok korkuyorum" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 07:33 Son Güncelleme: 24.7.2020 07:33 ABONE OL
Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Bakırköy'de eşinden 2 yıl önce boşanan 29 yaşındaki Rüya K., eski eşi Tarık K. tarafından önce iş yerinde daha sonra evinde darp edildi. Kadının darp edilme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

İddiaya göre 3 gün önce de evinin önüne gelerek silahla 3 el ateş eden Tarık K., eski eşi Rüya K.'ya tehdit mesajları atmaya devam ediyor. Suç duyurusunda bulunan ve can güvenliğinin olmadığını söyleyen kadın, "1 aydır evden çıkamıyorum. Gereken bir an önce yapılsın. Can güvenliğim yok. Çok korkuyorum" dedi.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

"EVİMDE VE İŞ YERİMDE BENİ DARP ETTİ"

Rüya K. Bakırköy Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'na yaptığı şikâyette eşi tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini belirtti. Kendisini polis gibi gösteren Tarık K.'nin ise 29 ayrı suçtan dava dosyası bulunuyor.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Rüya K. "Ben polis çağırınca kaçıp gidiyor. Yakalanmasını istiyorum şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Genç kadın, Tarık K. ile 4 aylık bir evlilik sürecinin ardından boşandığını söyleyerek, "2017 yılında biz Tarık K. ile evlendik.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Ailemin onaylamadığı bir evlilik oldu. 4 ay evli kaldım. O 4 ayda aşırı şiddet gördüm. Boşanma davası açtım. Ailemin evine döndüm.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Benim iş yerimi bastı. Orada darp etti beni. Kamera kayıtlarında var zaten. Ondan sonra dediklerini yapmadığım için bir süre sonra iş arkadaşlarımı rahatsız etmeye başladı.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Onunla tekrar konuşmamı, barışmamı istedi. Artık yıldırdı. O kadar çok şantaj ve tehditle iş yaptırdı ki bana. Evliyken çektiği açık fotoğrafları aileme atmakla tehdit etti.

Ben bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ama bir sonuç alamadım" dedi.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Eski kocasının başka suçlara da karıştığını söyleyen Rüya K., "En son evimi basıp beni çok kötü bir hale getirdi. Çok dövdü. 3 hafta oluyor sanırım.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Bununla ilgili savcılıkta suç duyurum var dilekçemi ve ifadelerimi verdim. Bu onu kesmedi.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Onu doyurmadı bence. 3 gün önce kapımın önüne gelip silahla ateş etti. Komşularım da arayıp şikâyet etti benimle beraber. MOBESE kameralarına polis kıyafeti ve çakarla yakalanıyor.

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Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

1 buçuk ay önce elektronik kelepçesi onaylandı ama Tarık K. yakalanamadığı için elektronik kelepçe de takılamıyor.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Ben 3 haftadır evden çıkmıyorum. Can güvenliğim yok çok korkuyorum.

Eski eşi genç kadının kabusu oldu! Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti

Bir an önce yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber: 4 ay evli kaldığı eski eşi genç kadının kabusu oldu! "Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti"
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