Son dakika haber: 4 ay evli kaldığı eski eşi genç kadının kabusu oldu! "Evliyken çektiği açık fotoğraflarımı aileme atmakla tehdit etti"

Onunla tekrar konuşmamı, barışmamı istedi. Artık yıldırdı. O kadar çok şantaj ve tehditle iş yaptırdı ki bana. Evliyken çektiği açık fotoğrafları aileme atmakla tehdit etti.

Ben bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ama bir sonuç alamadım" dedi.