Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı için Müslümanlar camilere akın edecekler. Bu Cuma gününün önemini arttıran bir diğer husus ise Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'da bugün ilk Cuma namazının kılınacak olması. Müminler sabah saatlerinden itibaren Ayasofya Camii'ne akın ederken, Cuma mesajları ile ilgili aratmalar da devam ediyor. 24 Temmuz kısa ve uzun, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün. İster Whatsapp ister Facebook isterseniz Twitter veya Instagram üzerinden sevdiklerinize, dostlarınıza en güzel anlamlı cuma mesajları ile 'merhaba' diyebilirsiniz...
En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz…
Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis). Sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun. Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun. Rabbim bizleri hizmet kapısından, rahmet nazarından, cennet kokusundan, kendi rızasından mahrum etmesin. Hayırlı Cumalar.
Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dileriz
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…
Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Âmin! Hayırlı Cumalar.