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Haberler Yaşam Haberleri Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Haftanın ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun

İslam âlemi olarak bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'da ilk cuma namazı bugün kılınacak. Binlerce vatandaş ilk Cuma namazı için Ayasofya Camii’ne akın ederken, haftanın ve sözleri de merak konusu oluyor. Ayasofya temalı hazırlanan en güzel özel, anlamlı ile uzaktaki dostlarınıza, akrabalarınıza, aile fertlerinize kendinizi hatırlatıp onların da başka müminleri hatırlamasını sağlayabilirsiniz. İşte özel olarak hazırladığımız ayetli ve dualı Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 11:20 ABONE OL
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı için Müslümanlar camilere akın edecekler. Bu Cuma gününün önemini arttıran bir diğer husus ise Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'da bugün ilk Cuma namazının kılınacak olması. Müminler sabah saatlerinden itibaren Ayasofya Camii'ne akın ederken, ile ilgili aratmalar da devam ediyor. 24 Temmuz kısa ve uzun, anlamlı, yeni, ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün. İster Whatsapp ister Facebook isterseniz Twitter veya Instagram üzerinden sevdiklerinize, dostlarınıza en güzel anlamlı cuma mesajları ile 'merhaba' diyebilirsiniz...

EN GÜZEL ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: AYASOFYA CAMİLİ CUMA MESAJLARI

En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz…

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis). Sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun. Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun. Rabbim bizleri hizmet kapısından, rahmet nazarından, cennet kokusundan, kendi rızasından mahrum etmesin. Hayırlı Cumalar.

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dileriz

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.

Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Âmin! Hayırlı Cumalar.

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Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri
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