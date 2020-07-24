Haftanın Cuma mesajları ve sözleri! 2020 Resimli, Kısa, Uzun Ayasofya Camili Cuma mesajları ve sözleri

Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı için Müslümanlar camilere akın edecekler. Bu Cuma gününün önemini arttıran bir diğer husus ise Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'da bugün ilk Cuma namazının kılınacak olması. Müminler sabah saatlerinden itibaren Ayasofya Camii'ne akın ederken, Cuma mesajları ile ilgili aratmalar da devam ediyor. 24 Temmuz kısa ve uzun, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün. İster Whatsapp ister Facebook isterseniz Twitter veya Instagram üzerinden sevdiklerinize, dostlarınıza en güzel anlamlı cuma mesajları ile 'merhaba' diyebilirsiniz...

EN GÜZEL ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: AYASOFYA CAMİLİ CUMA MESAJLARI

En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz…