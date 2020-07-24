Hutbede Kılıç Geleneği nedir? Kılıç Geleneği ile hutbe okumak nedir?

KILIÇ GELENEĞİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da Cuma hutbesini kılıç geleneğine uyarak okudu.

Yeşil Sancak Minber'e asıldı ve minderin sağ giriş tarafına 3 Hillali Kılıç konuldu.

Osmanlı "Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına 3 Hilalli kılıç konulurdu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbeye kılıçla çıkarak Osmanlı'daki 'Fetih' geleneğini korumuş oldu.

Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir ve o an, bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor.

Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne'deki Eski Camii'dir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor.

Eski Camii'de hutbede kılıç taşıma geleneğinin manevi bir anlamı var. Kılıcı hangi elle tutulduğu detayında da anlam gizli; sağ ele alınan kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor, sol ele alınan kılıç ise dosta güven verme amacını taşıyor

Anadolu'da farklı camilerde de cuma hutbeleri kılıçla veriliyor. Kocaeli Gazi Süleyman Paşa Cami ve Amasra Fatih Cami kılıç geleneğinin uygulandığı camiler arasındadır.