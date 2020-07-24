Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İnegöl'de operasyonu: 2 gözaltı

'da, polis ekiplerince düzenlenen  operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 19:35 ABONE OL
İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte yaşayan 2 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin T.Ş. ve N.B. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada 2 kişinin parkta oturduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla T.Ş. ve N.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 60 gram sentetik Kannobinoid maddesi ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı düşünülen alimünyum folyolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA