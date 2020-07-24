İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte yaşayan 2 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin T.Ş. ve N.B. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada 2 kişinin parkta oturduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla T.Ş. ve N.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 60 gram sentetik Kannobinoid maddesi ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı düşünülen alimünyum folyolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.