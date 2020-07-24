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’da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor? açılışı sebebiyle

Emniyet Müdürlüğü, Ayasofya’da Camii açılışı sebebiyle trafiğe kapatılan yolları duyurdu. Danıştay kararıyla 86 yıl aradan sonra camiye dönüştürülen tarihi yer için gidiş ve çıkış yolları merak edilmeye başlandı. Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelineceği biliniyor. Trafik oluşmaması sebebiyle İstanbul’da bazı yollar kapalı olacak. Peki , ne zaman açılıyor? açılışı sebebiyle

Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:12 ABONE OL
İstanbul’da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor? Ayasofya Camii açılışı sebebiyle trafiğe kapatılan yollar

, bugün kılınacak olan ilk namazla birlikte açılmış olacak. Tarihi anı kaçırmak istemeyenler ise Ayasofya Camii açılışı sebebiyle trafiğe kapatılan yolları araştırıyor. Bulundukları konumdan alternatif yolları seçerek trafiğe çıkmak istiyorlar. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki İstanbul'da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor? Ayasofya Camii açılışı sebebiyle

İSTANBUL'DA YOLLAR SAAT KAÇA KADAR KAPALI, NE ZAMAN AÇILIYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii açılışı sebebiyle tedbiren bazı istikametlerde yolların kapanmasına karar verdi. Metropol şehir İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki İstanbul'da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor?

İşte yanıtı…

İstanbul’da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor? Ayasofya Camii açılışı sebebiyle trafiğe kapatılan yollar

23 TEMMUZ PERŞEMBE SAAT 20:00'DEN SONRA KAPALI YOLLAR

Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.

İstanbul’da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor? Ayasofya Camii açılışı sebebiyle trafiğe kapatılan yollar

24 TEMMUZ CUMA SAAT 05:00'DAN SONRA KAPATILACAK YOLLAR

Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk köprüsünden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergâhları trafiğe açık olarak kullanılacak.

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İstanbul’da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor? Ayasofya Camii açılışı sebebiyle trafiğe kapatılan yollar
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