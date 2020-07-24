Ayasofya Camii, bugün kılınacak olan ilk namazla birlikte açılmış olacak. Tarihi anı kaçırmak istemeyenler ise Ayasofya Camii açılışı sebebiyle trafiğe kapatılan yolları araştırıyor. Bulundukları konumdan alternatif yolları seçerek trafiğe çıkmak istiyorlar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki İstanbul'da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor? Ayasofya Camii açılışı sebebiyle trafiğe kapatılan yollar

İSTANBUL'DA YOLLAR SAAT KAÇA KADAR KAPALI, NE ZAMAN AÇILIYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii açılışı sebebiyle tedbiren bazı istikametlerde yolların kapanmasına karar verdi. Metropol şehir İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki İstanbul'da yollar saat kaça kadar kapalı, ne zaman açılıyor?

İşte yanıtı…