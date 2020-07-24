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'de bir kadına girişiminde bulunan zanlı yakalandı

'in Karşıyaka ilçesinde bir kadına teşebbüsünde bulunduğu belirtilen zanlı, gözaltına alındı. Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Temmuz'da bir kadına yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ve kadının çığlıklarına koşan güvenlik görevlisini görünce kaçtığı belirtilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:34 ABONE OL
İzmir'de bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşan özel ekip, şüpheli şahsın olay öncesi ve olay sonrası 20 kilometre boyunca izlediği güzergahı adım adım izledi. Zanlı F.K, yapılan takip sonucu Karabağlar'da yakalandı.

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GİYDİĞİ KIYAFET VE AYAKKABI...

Şüphelinin olay günü giydiği kıyafet ve ayakkabı da bulunarak muhafaza altına alındı. F.K'nin cinsel saldırı suçundan cezaevinde bulunduğu ve izinli olarak dışarıda olduğu da öğrenildi.

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İzmir'de bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
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