‘Kadına şiddete karşı alarm halindeyiz’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir radyo programında kadına yönelik şiddetle ilgili alınan önlemlerden söz etti. Soylu, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili soru üzerine "İnsan olan herkesin tasvip etmeyeceği bir durumla karşı karşıyayız. İnsanın bu hunharca cinayeti işlemesi için insanlık ötesi bir mahlukat olması gerekiyor. Ülkemiz, kadına yönelik şiddetle ilgili alınan tedbirler ve kanunlar konusunda dünyanın ötesinde. Gerek Aile Bakanlığımız, gerek Adalet Bakanlığımızla birlikte kadına yönelik şiddeti engellemek için aralıksız çalışıyoruz. Bu konuda üç bakanlığımız sürekli alarm halindeyiz" dedi.