Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı

Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, önceki savunmalarında olayda bir kastının olmadığını, sadece kadına yardım etmek istediğini söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, dosya üzerinde bugün yaptığı incelemede, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şeker, 16 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak.