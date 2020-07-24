Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Davanın görüldüğü 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya üzerinde yapılan incelemenin ardından Şeker'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Şeker, 16 Eylül'de 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

OLAY

Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsünden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Olay yerindeki kan izlerini takiple ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına alınan Şeker tutuklanmıştı.

Şeker hakkında hazırlanan iddianamede sanık için "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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