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Kanala düşen köpeği kurtarmak isteyen Suriyeli genç kayboldu

'da Suriyeli genç sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak isterken kayboldu

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Kanala düşen köpeği kurtarmak isteyen Suriyeli genç kayboldu
İddiaya göre Suriyeli Abdulkadir Seyyid (20), Beşer Şeyhbar ve 2 arkadaşıyle eve gitmek için yürüdüğü sırada sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalayamayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, suda kaybolan Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı. Suriye'deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana'ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid'in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar, "Köpeği kurtarmak için uzanırken, kaydı suya düştü" dedi.

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Kanala düşen köpeği kurtarmak isteyen Suriyeli genç kayboldu
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