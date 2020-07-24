Adana’da kardeş vahşeti! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

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’da kardeş vahşeti! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

'da, ağabeyi Hanefi A. tarafından karın bölgesinden bıçaklanan Ferman A. (32), ağır yaralandı

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 08:31 Son Güncelleme: 24.7.2020 08:31 ABONE OL
Adana’da vahşet! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

'da, ağabeyi Hanefi A. tarafından karın bölgesinden bıçaklanan Ferman A. (32), ağır yaralandı. Şüpheli ağabey ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Adana’da vahşet! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 33007 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ferman A. ve ağabeyi Hanefi A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Adana’da vahşet! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

Tartışmanın büyümesi üzerine, yanında taşıdığı bıçakla kardeşini karın bölgesinden bıçaklayan Hanefi A., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Adana’da vahşet! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

YARALI HALDE 100 METRE KAÇTI

Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve kan kaybetmeye başlayan Ferhan A. ise can havliyle yaklaşık 100 metre kaçıp, İnönü Caddesi ile Ziyapaşa Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta yığıldı.

Adana’da vahşet! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

Yaralıyı fark eden polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.

Adana’da vahşet! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

Aşırı kan kaybeden ve bilinci kapanan Ferman A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ferman A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Adana’da vahşet! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

Öte yandan yerdeki kan izlerinden olay yerine ulaşan polis ekipleri, olayda kullanıldığı düşünülen yere atılmış bir bıçak ele geçirdi.

Adana’da vahşet! Kardeş kardeşe bunu da yaptı

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Adana’da kardeş vahşeti! Kardeş kardeşe bunu da yaptı
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