Kebir ne demek, anlamı ne? Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?

Cami olarak ibadete açılacak olan Ayasofya'nın geçtiğimiz gün asılan Ayasofya tabelası ile gündeme gelen Ayasofya-i Kebir anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'na göre; Arapça kökenli bir kelime olan Kebir, ulu ve büyük anlamını taşıdığı gibi yaşlı ve yaşça büyük anlamlarını da taşıyor. Peki, Ayasofya-i Kebir ne demek, anlamı ne? İşte merak edilenler…
Ayasofya-i Kebir Camii adıyla bugün ibadete açılacak olan İstanbul'un simgesi tarihi yapı tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün üzerinde isminin bulunduğu tabelanın asılmasının ardından vatandaşların dikkatini çeken Kebir kelimesi anlamı merak edildi…
Türk Dil Kurumu'na göre; Arapça kökenli bir kelime olduğu bilinen "kebir" kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarını taşımaktadır.
Ayasofya ile birleştiği zaman Büyük Ayasofya Camii anlamına gelir.
AYASOFYA'NIN TABELASI GEÇTİĞİMİZ GÜN ASILDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, geçtiğimiz gün "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a gelerek Ayasofya Camisi'ne geçti.
Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya Camii'ne geldi.
Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi'nde yaklaşık 1 saat kaldı. Erdoğan'ın içeride olduğu sıralarda ses sistemi de denendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.