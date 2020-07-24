Kebir ne demek, anlamı ne? Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?

Cami olarak ibadete açılacak olan Ayasofya'nın geçtiğimiz gün asılan Ayasofya tabelası ile gündeme gelen Ayasofya-i Kebir anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'na göre; Arapça kökenli bir kelime olan Kebir, ulu ve büyük anlamını taşıdığı gibi yaşlı ve yaşça büyük anlamlarını da taşıyor. Peki, Ayasofya-i Kebir ne demek, anlamı ne? İşte merak edilenler…

AYASOFYA-İ KEBİR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Ayasofya-i Kebir Camii adıyla bugün ibadete açılacak olan İstanbul'un simgesi tarihi yapı tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün üzerinde isminin bulunduğu tabelanın asılmasının ardından vatandaşların dikkatini çeken Kebir kelimesi anlamı merak edildi…