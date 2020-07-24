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Kebir ne demek, anlamı ne? ne anlama geliyor?

Tam 86 yıl sonra bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'nın isminin olarak değiştirilmesinin ardından Kebir kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Türk Dil Kurumu'na göre; bu kelime büyük ve ulu anlamlarında kullanılmakla beraber arapça kökenli olduğu bilinmektedir. Peki, Kebir ne demek, anlamı ne? Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:21 ABONE OL
Kebir ne demek, anlamı ne? Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?

Cami olarak ibadete açılacak olan Ayasofya'nın geçtiğimiz gün asılan Ayasofya tabelası ile gündeme gelen anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'na göre; Arapça kökenli bir kelime olan Kebir, ulu ve büyük anlamını taşıdığı gibi yaşlı ve yaşça büyük anlamlarını da taşıyor. Peki, Ayasofya-i Kebir ne demek, anlamı ne? İşte merak edilenler…

AYASOFYA-İ KEBİR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Ayasofya-i Kebir Camii adıyla bugün ibadete açılacak olan İstanbul'un simgesi tarihi yapı tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün üzerinde isminin bulunduğu tabelanın asılmasının ardından vatandaşların dikkatini çeken Kebir kelimesi anlamı merak edildi…

Kebir ne demek, anlamı ne? Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?

KEBİR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Türk Dil Kurumu'na göre; Arapça kökenli bir kelime olduğu bilinen "kebir" kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarını taşımaktadır.

Ayasofya ile birleştiği zaman Büyük Ayasofya Camii anlamına gelir.

AYASOFYA'NIN TABELASI GEÇTİĞİMİZ GÜN ASILDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, geçtiğimiz gün " Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a gelerek Ayasofya Camisi'ne geçti.

Kebir ne demek, anlamı ne? Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya Camii'ne geldi.

Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi'nde yaklaşık 1 saat kaldı. Erdoğan'ın içeride olduğu sıralarda ses sistemi de denendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

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Kebir ne demek, anlamı ne? Ayasofya-i Kebir ne anlama geliyor?
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