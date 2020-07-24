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Koca, artan illeri açıkladı

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Koca, vaka sayısı artan illeri açıkladı
TÜRKİYE'DE son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 sanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, toplam can kaybı 5 bin 563 oldu. 1151 kişinin iyileşmesiyle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1251, entübe hasta sayısı 378 olarak açıklandı.

KAYIPLARIN ÇOĞU 65 YAŞ ÜSTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID- 19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" bilgisini verdi. ANKARA
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Koca, vaka sayısı artan illeri açıkladı
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