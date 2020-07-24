Komşu köyde TOGG heyecanı

Türkiye'nin yerli otomobilinin fabrikasını kurulacağı Gemlik'te büyük bir heyecanla ilk otomobilin banttan ineceği gün bekleniyor. Fabrikanın kurulduğu bölgenin en yakın köylerinden Gemlik Genç Ali köyünün sakinleri, fabrikanın bölgeye ve Türkiye'ye yapacağı katkıları sayesinde canlanma yaşanacağını belirtiyor. Köy sakinlerinden Kadir Hamamcı, Bursa'nın en eski köylerinden biri olmasına rağmen, değişik gerekçelerle azalan bölge nüfusunun yeni fabrikayla yeniden artacağını ifade ediyor. Gemlik körfezine ve fabrika inşaatına manzaralı köyde, çalışmalar yakından izleniyor. Zeytin ve tarım arazilerinin yer aldığı bölgede, nüfusun azlığı nedeniyle tarım işgücü azaldı. Fabrikanın yapılacağını duyulmasıyla birlikte hareketlenen arazi fiyatları, temelin atılmasıyla birlikte daha da yükseldi. Arazilerini satışa çıkaran çevre sakinleri, "TOGG'a komşu" diyerek arazilerini satışa sundu. Metrekare fiyatları 400 ile 1000 lira arasında satışa sunulan araziler bir hafta içinde satılık ilanlarında yerini aldı. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada 2022'de üretime başlanmasıyla, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.