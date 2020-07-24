Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı İslam alemi için büyük bir önem taşıyor. Yılın ikinci dini bayramından önce yalnızca yapılacak ibadet için değil hem de birçok kişi tatil planları için geri sayıma başladı. İlk günü Cuma'ya denk gelen bayramda çalışan vatandaşlar 4 günlük resmi tatile çıkacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, bayram tatili kaç gün? 2020 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı ve ne zaman? İşte merak edilenler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK, BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

İslam alemi için islamın beş şartından biri olarak kabul edilen kurbanlık kesme ibadeti için bayrama sayılı günler kaldı. Maddi gücü yeterli olan vatandaşlar allah rızası için usulüne uygun şekilde kesecekleri kurbanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. 2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Ağustos tarihinde idrak edilecek…