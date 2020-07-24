Mangala nasıl oynanır? Mangala oyun kuralları, strateji ve taktikleri

Eski bir Türk kökenli bir oyun olan mangala oyunu, Anadolu içerisinde uzun yıllardır oynanamaya devam eden bir zekâ oyunudur. Son zamanlarda bu oyun ülke genelinde popülerleşemeye başlanmıştır. Bu oyunun Orta Asya'daki Türk çobanlar tarafından bulunduğuna inanılan Türk strateji oyunu olmaktadır. Mangala olarak bilinen bu zekâ ve mantık oyunu 2009 yılında Kültür Bakanlığı tarafından zekâ ve strateji oyunu olarak tescil edilmiştir. Ayrıca bu oyun 6 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği 2 kişilik bir strateji oyunudur. Mangala nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Mangala kaç set oynanır? İşte detaylar.

MANGALA NASIL OYNANIR?

•Mangala olarak bilinen bir tür zekâ ve mantık oyunu olan bu oyunun temel olarak çok basit kurallara dayanmaktadır. Bu oyunda en temel öneri ise oyunun başında bir strateji belirleyip oluşan koşullara göre bu stratejiyi yönlendirmek olacaktır.

•Ardından öncelikle oyun 2 kişi ile oynanan bir oyundur. Aynı zamanda her oyuncunun başlangıçta 24 adet taşı bulunur. Bu oyunda tahtada toplamda 12 adet oyuk bulunmaktadır. Bu tahtadaki oyuklar bazı kaynaklarda "oyuk" bazılarında ise "ev" olarak adlandırılmaktadır.

•Her bir oyuğa 4 adet taş koyduktan sonra asıl hedef iki oyuncunun da sağında bulunan "hazine" bölümüne tüm taşları koyabilmek asıl amaçtır. Ancak yalnızca kendi kuyularımızdan taşları çıkarabilmekteyiz.

MANGALA OYUN KURALLARI

•Bu oyunun kurallarından biriside oyuna başlayacak oyuncu yazı tura ile seçilmektedir.

•Seçilen oyuncu bir oyun seçer ve bu oyuktan aldığı 3 taşı saat yönünün tersine doğru tek tek bırakmaktadır.

•Eğer ki bırakılan bu son taş kendine ait hazineye denk gelir ise bir tur daha oynama hakkı kazanma şansına sahip olur.

•Ardından bırakılan son taş rakip oyuncunun kuyusundaki taş sayısını çift (2,4,6,8) yaparsa bu kuyudaki tüm taşları alıp kendi hazinenize atabilirsiniz.

•Bırakılan son taş kendi bölümünüzde bulunan boş bir kuyuya denk gelirse, bu kuyunun karşısındaki kuyuda bulunan tüm taşları kendi hazinenize alabilirsiniz.

•Son olarak ise oyunun sonunda kendi bölgesinde hiç taş kalmayan oyuncu, rakibin tüm kuyularındaki taşları da alarak kendi hazinesine ekler. Daha sonrada hazinesinde en çok taş olan kişi oyunu kazanmış olur.

MANGALA NEDİR?

Türk kökenli bir oyun olan mangala oyunu bir tür mantık ve zekâ oyunu olarak bilinmektedir. Bu oyun çeşitli kurallar çerçevesinde oynanan, aslında oldukça basit bir oynayış tarzı vardır. Bu oyunda yapılması gereken genellikle oyunun başlangıcında doğru bir strateji kurmaktır. Daha sonra bu stratejiyi kurduktan sonra ardından oyunun sonuna kadar stratejiyi sürdürmek gerekmektedir. Bu oyun bazı kavramları da sembolize etmektedir. Bu semboller genellikle 12 oyuk 12 ayı, oyuklarda yer alan her bir 4 taş 4 ayı sembolize etmektedir. B oyunda ayrıca sağ ve sol kısımlarda yer alan hazineler ise Doğu ve Batı'yı ifade eder.

MANGALA NE OYUNU?

Çok eski bir geçmişi bulunan mangala oyunu, bir Türk zekâ oyunu olan Köçürme adı ile anılan dünyadaki yaygın adıyla ise Mankala oyunu olarak adlandırılmaktadır. Bu oyun daha çok Gaziantep, Urfa, Hatay gibi illede oynanan Köçürme oyununu ile anılmaktadır.

MANGALA KAÇ SET OYNANIR?

Mangala oyunu olarak bilinen bu zekâ oyunu, oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6'şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunan bir oyundur. Mangala oyunu 48 taş ile oynanana bir oyundur. Ayrıca oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 4'er adet olmak üzere dağıtmaktadırlar.

MANGALA TİLKİ KURALI

Mangala da oyun sırası gelen oyuncunun elindeki son taş kendi tarafındaki boş kuyuya düşer ise hem o taşı hem de boş kuyunun karşısındaki rakip kuyudaki taşları hazinesine gönderir. Bu durumda tilki kuralı adı verilen bu hamle oyunun gidişatını her an değiştirme gücünü barındırmaktadır.

MANGALA TAKTİKLERİ

Mangala oyununda en etkili taktiklerden biriside; Bu oyunda ilk olarak siz başlarsanız eğer kesinlikle son taşınızı hazineye denk getirmeye çalışmalısınız. Bu oyunda kendi sıranız ile başlayarak 3. oyukta yer alan taşları alınız. Bu şekilde böylelikle taşları dağıtarak hazineye kadar gidebilirsiniz. Ayrıca bu sayede hem hazineye taş ulaştırıp hem de bir hamle daha kazabilirsiniz.

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