İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini bir arada barındırdığı Ayasofya Camii'ne gitmek isteyen vatandaşlar Marmaray ve otobüs kullanmayı tercih ediyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan tarihi yerde ilk Cuma namazı kılmak isteyenler hızlı olması sebebiyle Marmaray ve otobüsü tercih ediyor. Eminönü ve Beyazıt Meydanlarından yürüyerek 10 dakikada gidilebilen Ayasofya'ya İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Peki Marmaray ve otobüs kullanarak Ayasofya'ya nasıl gidilir? Cuma namazı kılınacak Ayasofya Camii nerede?
Ayasofya konumu itibariyle İstanbul'un birçok noktasından ulaşım sağlanır. Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş Ayasofya'ya gitmek için ulaşım alternatiflerini değerlendiriyor. Peki Marmaray ve otobüs kullanarak Ayasofya'ya nasıl gidilir, Ayasofya Camii nerede?
İşte yanıtı…
Marmaray ile Ayasofya'ya gelmek için Yenikapı istasyonuna gelmek gerekir. Yenikapı istasyonuna konumunuza göre farklı noktalardan ulaşabilirsiniz. İşte Yenikapı'ya ulaşabileceğiniz Marmaray istasyon durakları.1. Gebze 2. Darıca 3. Osmangazi 4. Fatih 5. Çayırova 6. Tuzla 7. İçmeler 8. Aydıntepe 9. Güzelyalı 10. Tersane 11. Kaynarca 12.Pendik 13. Yunus 14. Kartal 15. Başak 16. Atalar 17. Cevizli 18. Maltepe 19. Süreyya Plajı 20. İdealtepe 21. Küçükyalı 22. Bostancı 23. Suadiye 24. Erenköy 25. Göztepe 26. Feneryolu 27. Söğütlüçeşme 28. Ayrılıkçeşmesi 29. Üsküdar 30. Sirkeci 31. Yenikapı 32. Kazlıçeşme 33. Zeytinburnu 34. Yenimahalle 35. Bakırköy 36. Ataköy 37. Yeşilyurt 38. Yeşilköy 39. Florya Akvaryum 40. Florya 41. Küçükçekmece 42. Mustafa Kemal 43. Halkalı
İETT otobüs hatları ile Ayasofya'ya ulaşmak için iki farklı güzergah kullanabilirsiniz. Konumunuza göre hangisi yakınsa Eminönü ve Aksaray İETT duraklarından birine gelerek oradan tramvay ile kolayca Ayasofya'ya geçebilirsiniz.
İstanbul'un merkezi olarak bilinen At Meydanı olarak da bilinen Sultanahmet meydanında yer almaktadır. Eminönü ve Beyazıt Meydanlarından yürüyerek 10 dakikada gidilebilen Ayasofya'ya İstanbul'un Fatih ilçesindedir.
Ayasofya, bulunduğu konum itibarı ile İstanbul'un merkezi noktasında yer almakta ve her tür araçla ulaşım sağlanmaktadır. Metro, vapur, tramvay, Marmaray metrobüs ve otobüsle Ayasofya'ya gitmek mümkündür.