İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini bir arada barındırdığı Ayasofya Camii'ne gitmek isteyen vatandaşlar Marmaray ve otobüs kullanmayı tercih ediyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan tarihi yerde ilk Cuma namazı kılmak isteyenler hızlı olması sebebiyle Marmaray ve otobüsü tercih ediyor. Eminönü ve Beyazıt Meydanlarından yürüyerek 10 dakikada gidilebilen Ayasofya'ya İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Peki Marmaray ve otobüs kullanarak Ayasofya'ya nasıl gidilir? Cuma namazı kılınacak Ayasofya Camii nerede?

Marmaray ve otobüs kullanarak Ayasofya'ya nasıl gidilir?

Ayasofya konumu itibariyle İstanbul'un birçok noktasından ulaşım sağlanır. Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş Ayasofya'ya gitmek için ulaşım alternatiflerini değerlendiriyor. Peki Marmaray ve otobüs kullanarak Ayasofya'ya nasıl gidilir, Ayasofya Camii nerede?

İşte yanıtı…