Merakla bekleniyor... Bayramda yasak var mı, açıklama geldi mi? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı ile birlikte kısıtlama olup olmayacağı araştırılırken gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki; bayramda yasak var mı, açıklama geldi mi? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
İşte o açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?